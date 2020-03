Anticipazione di una Q&A con i tifosi sui canali del club: "I colori rossoneri per me significano tanto. Sono cresciuto qui, non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia". Sul rinnovo del contratto: "Il primo obiettivo è quello della società e che ci poniamo all'inizio della stagione. L'avversario più complicato? Cristiano Ronaldo"

"I colori rossoneri per me significano tanto. Sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso che dare tutto me stesso per questa maglia". Sono parole d'amore quelle che Gianluigi Donnarumma rivolge al Milan. Succede nel corso di un botta e risposta con i tifosi che sarà visibile integralmente domani, venerdì 27 marzo, alle 13 sui canali del club rossonero. In un periodo di sosta forzata a causa del coronavirus il portiere rossonero e della Nazionale di Mancini ha pubblicato sui social qualche esercizio fatto per tenersi in forma: "Sto a casa come tutti, mi sto allenando qui".

"Rinnovo del contratto? Primo obiettivo è quello della società"

Con un contratto in scadenza nel 2021, quella che si avvicina potrebbe essere per Donnarumma un'estate di decisioni: in tanti gli chiedono se rinnoverà il legame con il club rossonero o guarderà alle offerte dei top club europei che giocano la Champions. "Il primo obiettivo - aggiunge Donnarumma in un'anticipazione della chiacchierata con i tifosi- è quello della società e che ci poniamo all'inizio della stagione. Quello personale e' di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili". Quanto a gol da evitare e attaccanti avversari da cui proteggere la porta, Donnarumma indica in Cristiano Ronaldo il giocatore piu' pericoloso mai affrontato: "Ho affrontato grandi attaccanti ma quello che ho temuto di piu' e' sempre stato lui".