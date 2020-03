L'allenatore dell'Inter a tennisworlditalia "La cosa più importante in questo momento è mostrare forza e coraggio, bisogna far capire alle persone che stare a casa è una questione di massima importanza"

L'isolamento domiciliare dell'Inter è terminato da qualche giorno, con il club che ha così concesso il permesso agli stranieri di fare ritorno nei propri paesi. Brozovic è tornato in Croazia, a fare le valigie sono stati anche Handanovic, Lukaku, Eriksen, Young e Godin. In Italia è rimasto Antonio Conte, che in queste settimane particolari non ha fatto mancare niente ai suoi ragazzi, a ciascuno dei quali è stato consegnato un programma di allenamento oltre ad un rigoroso piano alimentare: "La cosa più importante in questo momento è mostrare forza e coraggio, bisogna far capire alle persone che stare a casa è una questione di massima importanza - ha spiegato lo stesso allenatore nerazzurro a tennisworlditalia - è questo che fa la differenza ed è l'unico modo affinchè sia possibile tornare alla nostra normalità il più presto possibile". Il messaggio è chiaro dunque, bisogna seguire passo passo le restrizioni del Governo. L'Inter, intanto, continua a dare il proprio contributo alla lotta contro il Coronavirus. #TogetherAsATeam, la campagna globale di crowdfunding lanciata dai nerazzurri, ha raccolto 658mila euro totali, di cui 108mila donati dai tifosi: la cifra sarà devoluta all’ospedale Luigi Sacco di Milano.