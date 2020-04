Difensore e gentiluomo. Stefan De Vrij è la certezza di questa Inter. 2 gol e 3 assist in Serie A, oltre 1400 palloni giocati, 80 respinte difensive e 15 tiri respinti. Quindi è ovunque. Inserito nella top 11 realizzata da opta con i migliori di questa Serie A, è anche il giocatore che non dice mai di no ai tifosi e si ferma sempre con loro all'ingresso e all'uscita della pinetina. Record in tutti i sensi. Se lui è il top, che si aggiunge chiaramente a Lautaro, Lukaku, Brozovic e Handanovic come migliori di questa annata, tra quelli che non hanno mantenuto le aspettative c'è sicuramente Alexis Sanchez. 1 solo gol in stagione e tanta sfortuna. Dopo averlo segnato, a Genova con la Samp, è stato espulso per doppia ammonizione. Poi è andato in naziolnale e si è infortunato alla caviglia. 3 mesi di stop e condizione azzerata nel momento migliore. Botta psicologica non indifferente nell'anno che doveva sancire il suo ritorno ad alti livelli. Nel 2020 comunque si è fatto notare. Un rigore procurato a Udine, un assist nel derby per Vecino. Sprazzi di vero Niño Maravilla, ma il vero Sanchez quest'anno non si è ancora visto.