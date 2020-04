In questo momento d'emergenza, sono tante le iniziative per aiutare chi è in difficoltà e il personale medico che sta lavorando per sconfiggere il coronavirus. Personaggi del mondo dello sport stanno partecipando a delle challenge sui social per appoggiare delle raccolte fondi, l'ultima è stata lanciata da Francesco Acerbi sul proprio profilo Instagram. Il difensore della Lazio, con un post, ha sfidato i suoi followers in una challenge sportiva: fare in 15 secondi quante più flessioni possibile, cantando o mettendo in sottofondo una canzone che ha fatto la storia dell'Italia. Acerbi ha fatto 9 piegamenti, cantando 'I giardini di marzo' di Lucio Battisti, e ha nominato Ciro Immobile, Danilo Cataldi e il preparatore atletico Simone Lorieri. Questa challenge serve per sponsorizzare una raccolta fondi per l'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.