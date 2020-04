Il calcio in prima linea per combattere il coronavirus. L'ultimo contributo per le strutture sanitarie arriva da Lautaro Martinez, che ha donato materiale medico altamente richiesto in queste settimane di pandemia globale. 3350 litri di alcol in gel, 1000 paia di guanti in lattice, 3000 camici e 6000 cuffie chirurgiche destinati ai due principali ospedali di Bahia Blanca, la città argentina che ha dato i natali l'attaccante dell'Inter. "Sono orgoglioso di raccontarvi che cos'ha fatto Lautaro", l'agente del giocatore Beto Yaque ha annunciato l'iniziativa sul proprio profilo Instagram. "Insieme al sindaco e ai direttori degli ospedali, ulteriori consegne per combattere l'emergenza sanitaria verranno effettuate anche agli ospedali di Mendoza. Congratulazioni per il tuo grande gesto di solidarietà".