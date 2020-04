Rinnovo Lautaro, perché l'Inter non ha fretta

I nerazzurri si godono il talento di un giocatore strappato alla numerosa concorrenza grazie a un blitz tempestivo quando giocava nel Racing di Avellaneda. Molte big, Barcellona in testa, lo vogliono ma i nerazzurri non hanno paura di perderlo e non sembrano avere fretta di rinnovargli il contratto. La spiegazione sta nei numeri CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

“Quel ragazzo va preso subito”. Con questa telefonata un osservatore dell’Inter il 28 novembre del 2016 direttamente dal derby di Avellaneda, Racing contro Independente, invitava i dirigenti di allora Zanetti, Gardini e Ausilio a completare subito l’acquisto del giovane Lautaro segnalato da Milito, il Principe. E proprio Ausilio il primo febbraio 2018, appena terminato il mercato invernale con Rafinha preso dal Barcellona in prestito, partì immediatamente per l’Argentina. In quei giorni Lautaro gioca contro l’Huracan e segna tripletta più assist. Allo stadio c’è il Borussia Dortmund, squadra quest’anno colpita dal Toro in Champions, pronto a comprarlo. Tensione. Ausilio sta per perdere il volo di rientro ma riesce, con il supporto di tutti i protagonisti, ad avere il contratto firmato in aeroporto. Durata del blitz: 1 settimana. Risultato: missione compiuta. 14 milioni più tasse e bonus. Totale 24,5 più 10% sulla futura rivendita. A pensarci oggi un affare. Comunque vada, un successo targato triplete.

Lautaro e il pallone della tripletta all'Huracan ai tempi del Racing Avellaneda - ©Getty