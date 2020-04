Approfittare della sospensione dei campionati per risolvere qualche problema fisico: l’ha fatto Lucas Leiva, operato al menisco ieri, 4 aprile. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore della Lazio ha lasciato la clinica. Dal proprio profilo Instagram ha voluto condividere un messaggio: "Nella vita dobbiamo sempre pensare a andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere e mettere le cose a posto. Ho avuto questo momento di fermata per riparare qualcosa che non mi aiutava più". Presto si ricomincerà a lavorare per tornare più forti di prima. "Ora inizio la seconda fase che consiste nel dare la condizione corporea per tornare con la massima forza. La pace mentale aiuterà il corpo a reagire meglio nel processo di riabilitazione. Torno tra un po'. Grazie mille per i messaggi di supporto" ha concluso il centrocampista biancoceleste.