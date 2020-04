Eusebio Di Francesco vive l'emergenza Coronavirus dal suo Abruzzo: "Ogni tanto vado a fare la spese, poi vado nel mio hotel-ristorante parzialmente aperto per aiutare le strutture sanitarie in questo momento difficile", ha raccontato in diretta con Casa Sky Sport. Al momento non ha una panchina sua. Con la Samp non è andata bene: "Per diversi motivi non sono riuscito ad entrare nella testa dei giocatori". Alla Roma invece sì, ce l'ha fatta. Dal 2017 al 2019, tante le emozioni vissute, una in particolare: "In questo momento sto rivedendo tante partite del passato. La rimonta incredibile con il Barcellona mi emoziona ancora. Quella sera, durante i 90', ero freddo, dovevo esserlo. Ora mi rendo conto di quanta gioia abbiamo trasmesso alla nostra gente. Quella partita era nata con un percorso che poi mi è dispiaciuto non poter continuare. Peccato poi per la sconfitta in semifinale. Contro il Liverpool avremmo meritato di più". La Roma adesso la guarda da lontano: "I giallorossi stanno costruendo qualcosa di importante. Ora ci sono tanti giovanissimi talenti, sui quali stanno puntando. Avevamo iniziato a farlo pure noi". Il suo centrocampo, però, era più maturo. De Rossi, Strootman e Nainggolan: "Mi sono pentito di aver accettato la cessione degli ultimi due nella seconda stagione. Erano fondamentali da un punto di vista emotivo".