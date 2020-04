Il Ct della Nazionale a Casa Sky Sport: "Il rinvio dell'Europeo ci aiuterà, avremo un anno in più per migliorare ancora. Abbiamo fatto ottime prestazioni, ma dal punto di vista del gioco possiamo ancora crescere. Zaniolo è importante, spero recuperi bene. Bene i portieri, i terzini e i centrocampisti, ci manca un centravanti dietro Immobile e Belotti. Balotelli ha grandi qualità, ma deve fare di più. Futuro? In Nazionale sono felice, spero di riportare l'Italia a vincere l'Europeo. Con De Rossi ho parlato prima che andasse in Argentina, tutto può succedere"

L'emergenza coronavirus ha portato al rinvio dell'Europeo, che si giocherà quindi nel 2021. Un anno che potrebbe aiutare l'Italia a migliorare ancora, come dichiarato dal ct della Nazionale Roberto Mancini a Casa Sky Sport: "Nessuno di noi avrebbe voluto lo slittamento degli Europei, soprattutto per la motivazione. Sono morte tante persone e l'aspetto calcistico passa in secondo piano. Abbiamo una squadra giovane e possiamo ancora migliorare. Adesso avremmo avuto delle possibilità, però c'erano squadre più preparate che erano partite prima e altre già affermate come la Francia. Con un anno in più i ragazzi avranno modo di migliorare giocando partite importanti, in questo senso la Nazionale potrà migliorare. Però bisognerà vedere quando ci saranno le partite, con impegni ravvicinati forse avremo meno possibilità di allenarci. Poi abbiamo iniziato un lavoro che dobbiamo ancora migliorare, ecco perché il tempo potrà aiutarci. Ci sono anche dei giovani che potranno crescere e inserirsi".

"Cresciuti nel gioco, ma possiamo ancora migliorare"

L'Italia nel percorso con Mancini è cresciuta, soprattutto dal punto di vista del gioco: "A questo livello ci siamo arrivati piano piano, giocando anche quelle partite della Nations League. Abbiamo fatto ottime prestazioni, tranne forse quella in Portogallo dove però abbiamo cambiato tutta la squadra. Mi aspetto dai ragazzi un ulteriore miglioramento". E poi una battuta: "Se prendo spunto da qualcuno? Mi piace molto la Nazionale italiana..", scherza il Ct. Che aggiunge: "Ogni allenatore dà un'identità alla squadra, ma ci sono momenti diversi nelle stagioni e nelle partite quindi bisogna essere pronti anche a cambiare".

"Zaniolo importante, ci manca un attaccante"

Un giovane che potrà sfruttare questo rinvio è Nicolò Zaniolo, che avrà modo di rientrare dall'infortunio: "Speriamo che recuperi bene, avrà tempo. È un ragazzo che può ancora migliorare, può ricoprire diversi ruoli". Sugli uomini a disposizione aggiunge: "Ci sono tanti calciatori che possono migliorare e che devono giocare di più nei club. Non credo che siamo carenti nei terzini; anche in porta siamo completi, abbiamo Donnarumma, Sirigu, Gollini, Perin, Cragno, Meret e altri. Stiamo messi bene in tutti i reparti, forse ci manca qualcuno giovane dietro Immobile e Belotti. Zaniolo non può fare il numero 9, spero invece nella crescita di Kean ed Esposito. Balotelli? Per le qualità che ha è uno dei migliori in assoluto, ma non basta solo quello. Deve dare di più, anche a Brescia non ha fatto tanto e lo sa benissimo. La nostra speranza è quella di averlo al 100% come accaduto nel 2012 con Prandelli". Sul centrocampo, invece: "Abbiamo varietà di caratteristiche, con calciatori che sanno giocare sia sul corto che sul lungo e in varie posizioni. A volte, dovendo recuperare, abbiamo spostato Verratti in avanti, lo stesso si può fare con i vari Sensi, Barella, Castrovilli e Pellegrini".