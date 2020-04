1/24 ©LaPresse

DIEGO ARMANDO MARADONA. Impossibile riassumere in cifre quello che il 'Pibe de oro' è stato per Napoli e per l'Italia. Leader carismatico di un popolo, ha trascinato la sua squadra a due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa. Sbarcato a Napoli nel 1984 per la cifra record di 13 miliardi e mezzo di lire, Diego ha ripagato i suoi tifosi a colpi di magie, lasciando l'Italia nel 1991. Per lui 188 partite e 81 reti con la maglia azzurra, per quello che da molti è stato considerato un dio del pallone