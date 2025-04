Ritorno al passato per Cristian Chivu, che al Tardini ritrova da avversario l'Inter dove ha vinto il Triplete e iniziato ad allenare nelle giovanili. Lo ha fatto per 6 anni vincendo uno scudetto Primavera nel 2022 e lanciando talenti oggi protagonisti ad alti livelli. Qualcuno gioca già in Serie A, altri sono destinati ad arrivarci come Francesco Pio Esposito. Ecco gli ex ragazzi nerazzurri dell'allenatore del Parma

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT