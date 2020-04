Allenamenti intensi per continuare a mantenersi in forma e… tanto amore per alleviare la fatica! È questa la "ricetta" di Cristiano Ronaldo che ha pubblicato un video su Instagram in cui si allena in compagnia della fidanzata Georgina: "La mia bellissima compagna di allenamento", il messaggio scelto per il post dall’attaccante della Juventus. Nel video, girato a Madiera – dove il fuoriclasse portoghese sta trascorrendo queste settimane di emergenza sanitaria – si vedono i due fidanzati impegnati, a turno, in uno scatto in salita a cui fa seguito un veloce recupero. Per entrambi, tanti sorrisi e una forma fisica davvero invidiabile.