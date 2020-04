1/23 ©LaPresse

Prima della top 20 completa, un piccolo passo indietro con altre coppie da gol della Serie A tra i primi posti della stagione. Appena fuori dai primi venti Kaká e Inzaghi, che con il Milan realizzarono 26 gol in due. Loro come Mutu e Pazzini (Fiorentina, 26 reti in coppia) davanti a tre tandem a quota 23 centri: facciamo riferimento a Totti-Vucinic (Roma), Amauri-Miccoli (Palermo) e Borriello-Leon (Genoa)

LE MIGLIORI COPPIE GOL DELLA STAGIONE 2006-07