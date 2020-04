La Juve di ieri e quella di oggi, il 10 in comune, la voglia da raccontarsi in questi giorni di lockdown. Paulo Dybala e Alessandro Del Piero insieme su Instagram, un botta e risposta tutto bianconero sull'asse Italia-Stati Uniti: "Io e la mia fidanzata siamo rimasti a Torino", la Joya racconta la convalescenza dopo il coornavirus. "Attendiamo che passi tutto. Abbiamo avuto un po' di sintomi, non fortissimi anche se io più di Oriana. Ora stiamo molto meglio e aspettiamo i risultati del test. Mentre per fortuna in Argentina i controlli di amici e familiari sono risultati negativi, credo che se nel mio paese si continua con l'efficacia dimostrata finora in 15 giorni ne saremo fuori. Fortunatamente il virus è stato controllato e cricoscritto molto bene". Il grande ex parla invece da Los Angeles: "Oggi piove, ma qui va tutto bene. Passo tanto tempo insieme ai miei bambini. Tu almeno puoi focalizzarti sulla ripresa degli allenamenti, avete un obiettivo all'orizzonte". La cosa che più di tutte manca all'argentino è lo spogliatoio: "Non mi interessa uscire per andare in centro", spiega Dybala, "ma soltanto per rivedere i miei compagni e ritrovare il campo e il pallone. Naturalmente quando ci saranno le condizioni di sicurezza per ricominciare".

"Quella tua maglia persa all'asta..."



Spronati dai tifosi a gran voce, Del Piero e Dybala promettono una sfida di calci di punizione non appena tutto sarà finito. "Ma rendiamola più interessante", alza la posta in palio l'ex attaccante. "Una volta mi scrivesti: 'Alex, ho perso la tua maglia...'". Paulo rivela: "Mi era arrivata un'immagine di una tua maglia, stagione 2010/11, durante un'asta. Io mi sono detto che doveva essere mia per forza, perché non ne avevo di tue. Non mi ricordo la cifra, ma era un'offerta a busta chiusa. E alla fine, proprio sul gong, la mia era stata superata per 10 euro". Povero Dybala, che beffa: "Sto 10 che ritorna sempre eh? Ma a quel punto non ho avuto più tempo per rilanciare". I due oggi trovano così una soluzione: "Chi vince la gara di punizioni riceve la 10 dell'altro. Qua la mano. Anzi il gomito, che la mano adesso non si può..."