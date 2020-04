I due gioielli viola seguiti da Inter e Juventus. Commisso non vuole cederli, difficile portarli via entrambi dalla Fiorentina. Per i bianconeri previsti movimenti a centrocampo: Pogba sogno, Tonali obiettivo concreto

Federico Chiesa è ormai una realtà del calcio italiano, Gaetano Castrovilli è stata una delle grandi sorprese di questa stagione. La Fiorentina si gode i suoi due gioielli, seguiti attentamente dalle big che nella prossima sessione di mercato potrebbero provare l'assalto. Il duello è tutto italiano: Chiesa e Castrovilli piacciono a Juventus e Inter. Difficile prendere due giocatori dalla Fiorentina, ma si tratta comunque di giovani seguiti sia dai bianconeri che dai nerazzurri. Ci sarà da convincere Commisso, che ha già detto di voler tenere i suoi pezzi migliori. Lo scorso anno mantenne la parola su Chiesa, nonostante le tante voci di mercato e le offerte arrivate per l'esterno della Nazionale. Il presidente viola ha ribadito la sua idea ed è difficile che lasci partire entrambi. Al massimo potrebbe andar via soltanto uno tra Chiesa e Castrovilli, anche perché Commisso vuol far crescere la Fiorentina e ha voglia di investire per migliorare la squadra.

Juventus, da Pogba a Tonali: movimenti per il centrocampo

La Juventus interverrà fortemente sul centrocampo per la prossima stagione ed ha già tanti nomi in lista. Paul Pogba è il grande sogno, Sandro Tonali un obiettivo concreto. E poi, come detto, Gaetano Castrovilli, per il quale i bianconeri continuano a tener vivi i contratti per non farsi anticipare dall'Inter. La scorsa estate sono arrivati Rabiot e Ramsey a parametro zero, ma anche nella prossima sessione di mercato ci saranno dei movimenti a centrocampo per la Juventus.