Capitano, bandiera, campione del mondo. Alessandro Del Piero è stato questo e tanto altro. Domani, 3 aprile, Sky Sport Uno gli dedicherà una programmazione speciale: sarà il Del Piero Day, un'occasione per ammirare le sue prodezze migliori. La maglia bianconera numero 10, che era stata sua alla Juventus, oggi è indossata da Dybala: che possa essere l’erede naturale anche da capitano? "Paulo ha già portato qualche volta la fascia e se è già avvenuto è perché l’ambiente lo reputa all’altezza. Per quanto lo conosco personalmente, credo che la sua maturità sia cresciuta tantissimo, in primis per la reazione che ha avuto dopo quest’estate. Un aspetto che sottolinea la crescita in termini di personalità. È sempre stato disponibile e dedito al lavoro e penso sia completo anche sotto questo aspetto", ha detto Del Piero, ospite di #CasaSkySport. I bianconeri sono ancora in corsa per la Champions League e l’ex attaccante è fiducioso: "Se il torneo ricomincerà, la Juve quest’anno ha tutto per poterla vincere. Ci sono squadre che in maniera diversa hanno il potenziale per vincere, ma la Juve ce la può fare".

"L'amore per la Juve non finisce mai"

"È una maglia che pesa parecchio" ha proseguito Del Piero, ripensando al suo rapporto con la Juventus. "Amo sempre fare una riflessione: quando giochi in una squadra di seconda fascia per così dire, contano le partite che giochi bene e i gol che fai, quindi i numeri tendono sempre a crescere. Quando si gioca in una grandissima squadra contano quelle giochi male e non segni, e ci sono tante critiche e responsabilità perché le aspettative sono alte. Tifavo Juve da bambino, poi ci ho giocato in tutta la carriera e ho vinto tutto quello che si poteva, anche la Serie B rimanendo, e poi lo scudetto dopo esser risaliti. Quella è stata l’apoteosi, un’emozione che va al di là perché ciò che è successo in quella stagione è stato unico". Insomma, è qualcosa di molto di più, rispetto al rapporto normale tra calciatore e club di appartenenza. "È un amore che non finisce mai, non è facile da descrivere, per niente. Non sono frasi di circostanza, né ovvietà. Quello che può avvenire all’interno in una squadra di calcio è unico, ci sono delle emozioni che poi si riversano tutte nello stadio e la prestazione sportiva è condizionata da tutto questo. Ho giocato 19 anni lì, tra alti e bassi, vittorie e sconfitte: è un altalenarsi di vita calcistica, ma non soltanto. Da bambino guardavo con meno mezzi i miei idoli, la maglia fuori dai pantaloncini ad esempio la metteva solo Platini" ha spiegato.

De Bruyne tra gli eletti

Interrogato sui campioni del calcio attuale, Del Piero ha indicato un nome particolare oltre ai soliti noti: "Per definire il giocatore più forte, bisognerebbe specificare in cosa. Oltre ai nomi sacri come Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar che attraggono a 360° il pubblico, ci sono calciatori di spessore incredibile, come De Bruyne". Eppure, l’epoca di Alex è stata segnata da grandissimi difensori, come ha ricordato lui stesso: "È complicato sempre sceglierne uno. Diciamo che ogni volta che non ho segnato avevo contro il difensore più forte. Poi ho giocato troppi anni, ho incrociato gente come Baresi, Maldini, Cannavaro, Nesta, Desailly, Thuram".