1/20

United per l'Italia: i campioni del calcio "in campo" dal salotto delle proprie case per una partita a scopo benefico. Questo l'evento che vedrà coinvolti diversi calciatori professionisti e che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno lunedì 13 aprile dalle ore 20.30. Tutti i partecipanti saranno collegati nel pre e post partita con Mario Giunta e Gianluigi Bagnulo. La sfida vedrà di fronte due squadre composte da 11 giocatori ciascuna in cui si affronteranno, in tre tempi da 15 minuti, i veri calciatori protagonisti di questa serata di calcio virtuale, affiancati da due professionisti degli eSports. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Mastrorilli. Il match sosterrà la raccolta fondi in favore della Protezione Civile, impegnata quotidianamente per gestire la crisi da COVID-19.



Ecco tutti i protagonisti della serata