Del Piero e Totti ospiti di #CasaSkySport a Pasqua

Due dei più grandi numeri 10 del nostro calcio in diretta insieme a Casa Sky Sport a Pasqua: appuntamento imperdibile per tutti i nostri abbonati. Rivali solo in campo con le maglie di Juve e Roma, compagni di Nazionale e protagonisti del trionfo azzurro al Mondiale del 2006

Numeri da mal di testa. Una sorpresa degna di un giorno importante come quello di Pasqua. Francesco Totti e Alex Del Piero insieme a Casa Sky Sport. Il recordman di presenze (786) e gol (307) con la maglia giallorossa, in diretta dalla sua casa di Roma, il primatista bianconero (705 partite e 290 gol) collegato da Los Angeles. La storia, dalle 19 in poi sul canale 200 di Sky. Uno contro l’altro 20 volte in campo, con Del Piero avanti 9 vittorie a 4, 7 i pareggi. La prima e l’ultima, sempre a Torino, terminarono allo stesso modo, 3-0 per la Juve per i quarti di coppa Italia, a poco più di 17 anni l’una dall’altra e con Del Piero a segno il 24-1-12 nella sfida tra Conte e Luis Enrique. L’ultimo degli 8 gol realizzati da Alex contro Totti in campo (6 a Torino, 2 all’Olimpico). Soltanto uno in più dell’amico-rivale, numero 10 proprio come lui (5 in casa e 2 in trasferta). Per Alex anche un rigore fallito, quando calciò alto davanti a Doni il 23 settembre 2007. Quattro anni dopo capitò anche a Totti, ipnotizzato da Buffon, ma quella sera Del Piero restò tutti i 90’ in panchina.

Del Piero e Totti durante una sfida tra Juve e Roma - ©LaPresse

Più volte insieme che contro: 24 le partite vissute contemporaneamente in campo in nazionale, 15 di queste partendo insieme dall’inizio. La prima e unica con Zoff in amichevole a Lecce il 13 novembre 1999: Totti e Del Piero alle spalle di Pippo Inzaghi, finì male, 3-1 per il Belgio. L’ultima e unica con Marcello Lippi il 31-5-06, penultima amichevole prima della partenza per il mondiale di Germania. Per Totti un momento cruciale, visto che tornava in campo dopo il brutto infortunio patito a febbraio contro l’Empoli. Le altre 13 partite vissute insieme dal 1’, tutte sotto la gestione Trapattoni. In particolare amichevoli e qualificazioni, con uno score di 7 gol e 1 assist per Del Piero e di 2 reti e 5 passaggi vincenti per Totti.

Una staffetta tra Totti e Del Piero in Nazionale - ©LaPresse

E poi le staffette: 4 volte Del Piero ha preso il posto di Totti, la più significativa sicuramente al mondiale 2002 contro il Messico, quando entrò al 78’ e 7’ dopo segnò il gol del pareggio. In tre occasioni, invece fu Totti a prendere il posto di Alex. La prima, indimenticabile, nel giorno dell’esordio in azzurro a Udine; era il 10 ottobre 1998, Del Piero, autore di una doppietta, lasciò il posto al 22enne giallorosso negli ultimi 20’. L’ultima, molto più recente, il 26 giugno 2006 a Kaiserslautern, negli ottavi del mondiale contro l’Australia: a 15’ dalla fine Marcello Lippi richiama Del Piero in panchina, dentro Totti che, oltre il 90’, segna il calcio di rigore decisivo per la qualificazione ai quarti. L’ultima vissuta insieme in campo da compagni di squadra è la partita simbolo di quel mondiale, la semifinale a Dortmund contro la Germania. Totti titolare, mentre Del Piero in campo solo nei supplementari al posto di Perrotta. Appena 16’ in campo per Alex, abbastanza per firmare il gol del definitivo 2-0, al termine di un contropiede da manuale a finalizzare alla perfezione l’assist di Gilardino. Innescato da chi in verticale? Da Totti, e chi se no.