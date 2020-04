12 aprile 1970: il Cagliari vinceva il primo e unico scudetto della sua storia. Cinquant’anni dopo, il ricordo di quell’impresa è rimasto ancora indelebile. "Fu un giorno bellissimo per tutti noi, me la ricordo come la più bella favola che papà mi raccontava da piccolo, anche se all'epoca non capivo molto di dinamiche sociali. In questi giorni ritornano quelle emozioni" ha spiegato Tommaso Giulini, presidente del club sardo, intervistato da Sky Sport per l’occasione. I campionati sono fermi per l’epidemia di coronavirus che sta mettendo a dura prova l’economia mondiale. Per Giulini potrebbe essere una possibilità per ridurre le differenze: "Credo che questa crisi che durerà per qualche anno sia una grandissima opportunità per provare a ritrovare certi valori del passato. Dobbiamo essere bravi noi a ricostruire intorno a un calcio più umano e più povero, questo ci può aiutare per fare un mondo calcistico più equo. Io sono assolutamente contrario a tenere aperto il mercato mentre si gioca. Sento di 3-4 mesi, ma bisognerebbe fare trattative giusto per poche settimane, perché altrimenti si impedisce la creazione di quei rapporti umani. Si dovrebbe ragionare anche su un salary cap, così tutte le squadre possano avvicinarsi all'idea di competere. Il fair play finanziario ha funzionato poco, il modello NBA invece potrebbe evitare che la forbice si allarghi troppo con dei club che avranno difficoltà a ripartire. Bisogna stare attenti a cosa vogliono i tifosi, che avranno problemi a riavvicinarsi sia per le limitazioni che ci saranno sia per le questioni economiche. Dobbiamo pensare a come ricostruire il mondo del calcio, non ci soffermiamo su come finire questa stagione ma su come ripartire dalla prossima".