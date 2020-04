Aurelio De Laurentiis sceglie Twitter per rivolgere i suoi auguri di Pasqua a tutti i tifosi e pensare al futuro del calcio. Poco dopo la mezzanotte, il presidente del Napoli ha postato in rete il suo pensiero sull'emergenza coronavirus: "Dal profondo del cuore vi faccio i più sentiti auguri di Buona Pasqua. Quasi tutte le attività sono sospese. Il calcio è fermo da un mese e mezzo e non sappiamo quando potrà riprendere -il suo pensiero - tanti ci hanno lasciato e lo hanno fatto senza poter nemmeno riabbracciare per l’ultima volta i loro cari. E tanti sono ancora in difficoltà". Con un riferimento speciale a chi vive momenti di estrema difficoltà: "Penso a chi è in terapia intensiva, penso al personale medico che sta combattendo una battaglia difficilissima - scrive De Laurentiis - e penso a tutti quelli che sono stati colpiti economicamente da questa pandemia. Ma penso anche che riusciremo a uscirne, non senza difficoltà, ma ci riusciremo".