Quale giocatore ha impiegato meno giorni per entrare nel club dei "centenari" del campionato italiano? Soltanto due i portieri nella top 20 di chi ha raggiunto più rapidamente la tripla cifra di presenze in A (nell'era dei tre punti a vittoria). L'Udinese è la squadra più volte rappresentata in questa classifica, seguita dal Napoli. La lista dà una panoramica di quei calciatori spesso diventati dei "fedelissimi" della propria squadra, ma non manca qualche sopresa meno nota. Dati Opta