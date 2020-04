A campionato fermo, il portiere della Juventus Wojcech Szczesny e il compagno di squadra Matthijs De Ligt si raccontano in una chiacchierata sul canale Youtube Foot Truck, diffusa nella giornata di lunedì 13 aprile. Il difensore olandese ha raccontato i giorni che hanno preceduto il suo arrivo alla Juve dall'Ajax: "Ho avuto un sacco di tempo per scegliere tra le squadre che mi volevano, quando ho messo sul tavolo tutte le varianti ho capito che questa è stata la scelta migliore per me". Il dialogo con Cristiano Ronaldo al termine di Portogallo-Olanda di Nations League, nello scorso giugno, "non è stato decisivo". De Ligt ha esaltato i valori della rosa bianconera, ripercorrendo anche la sua esperienza in Olanda: "Siamo una squadra completa. L'Ajax è un grande club con una grande struttura per il settore giovanile, ma non arrivi al top se resti lì". A proposito di Ajax, Szczesny ha ricordato l'eliminazione dalla Champions League 2018/2019 per mano della formazione allenata da Ten Hag: "Ricordo la partita di ritorno - le parole del numero uno bianconero - dopo il loro gol dell'1-2 noi provammo ad alzare la pressione. Ma più noi provavamo ad attaccare, più loro giocavano alti. Mi hanno impressionato". Stessa impressione avuta da De Ligt all'arrivo alla Juve: "Quando sono entrato per la prima volta nello spogliatoio mi sentivo come un bambino in un negozio di caramelle. C’era Buffon, c’era Ronaldo, mi sembrava di sognare. Sono arrivato più tardi degli altri e in ritardo di condizione ho dovuto giocare contro il Tottenham nel tour in Asia. Dopo 20 minuti non riuscivo più a respirare. Sono felice di essere qui: sono un calciatore che gioca per vincere e ho trovato tanti compagni di squadra con la stessa mentalità".