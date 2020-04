L'esterno brasiliano in diretta su Instagram: "Spero di poter ripartire presto e che il campionato ricominci a breve. Sono in Brasile con la mia famiglia e mi alleno tutti i giorni, ma non so più che fare in casa"

Douglas Costa è attualmente in Brasile, è stato uno tra i tanti stranieri della Juventus a far ritorno nel proprio paese dopo la sospensione del campionato. Tutti sono ora in attesa di capire quando si potranno riprendere gli allenamenti e, successivamente, anche le partite. Nel frattempo i calciatori, compreso Douglas Costa, si allenano in casa per provare a mantenere la condizione e farsi trovare pronti alla ripresa. Ma il brasiliano è impaziente e desidera di ritornare in Italia a breve per ripartire: "Spero che il campionato riparta al più presto, magari tra un mese. Mi alleno tutti i giorni ma non so più cosa fare dentro casa. Sono qui con la mia famiglia, passo tanto tempo insieme ai miei cari. Ma mi auguro di ripartire al più presto", le parole detta dall'esterno bianconero in una diretta Instagram.