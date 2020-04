Quanta voglia di tornare in campo. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez formano la coppia dei desideri, quella che Conte ha trasformato nel motore della sua Inter. 39 gol in due, 27 le volte in cui sono scesi in campo insieme. Un'intesa nata fin dal primo giorno insieme di ritiro, a forza di combinazioni palla al piede e di parole di stima: "E' fantastico, lo adoro", ha spiegato il belga in occasione della sua ultima diretta Instagram con i tifosi: "Io e lui uniti grazie ad esperienze dure", ha più volte ribadito l'argentino a chi gli chiedesse qualcosa riguardo al loro rapporto. Purtroppo l'emergenza Coronavirus li ha divisi e i due iniziano a sentire la mancanza l'uno dell'altro. Tuttavia sono sempre "vicini", in campo e fuori. Entrambi, infatti, vivono nel quartiere milanese di CityLife, una coincidenza perfetta che Lukaku ha saputo sfruttare. L'ex attaccante dello United, alle prese con un nuovo periodo di quarantena dopo essere tornato in Italia dal Belgio, ha voluto salutare il compagno direttamente dal balcone di casa. "Lauti!!", quasi come se dall'altra parte ci fosse una fidanzata. E Lautaro non lo ha fatto attendere, uscendo immediatamente sulla terrazza e scherzando poi su Instagram, laddove ha ripostato la scena con tanto di commento: "Ritorna dentro che sennò voli di sotto!". Inseparabili.

Social e mercato

Lukaku e Lautaro, tuttavia, stanno vivendo settimane molto diverse in questo periodo lontano dal campo. Se il belga è volato in patria per passare qualche giorno con la famiglia prima di ritornare in Italia, l'argentino ha preferito restare a Milano, dove ha trascorso le sue giornate e si è allenato insieme alla compagna Agustina. E se l'ex United si è divertito a suon di dirette social con tifosi, vecchi compagni e leggende come Adriano ed Henry, Lautaro ha dovuto leggere notizie di calciomercato che lo riguardavano da vicino, dal momento che l'interesse del Barcellona ormai non è più un mistero. Distanti ma vicini. In attesa di tornare a giocare a calcio.