Intervenuti a Casa Sky Sport, Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti hanno fatto il punto sul futuro di Lautaro: la trattativa col Barcellona c'è, ma al momento è bloccata. E l'argentino non forzerà per lasciare i nerazzurri

La trattativa tra Barcellona e Inter per portare Lautaro Martinez in maglia blaugrana c’è, esiste, ma al momento è bloccata. A fare il punto sul futuro dell’attaccante argentino sono Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, intervenuti a Casa Sky Sport: l’affare al momento è bloccato rispetto a qualche settimana, quando invece era ben impostato e prevedeva anche l’inserimento di altri giocatori nell’operazione. Data l’emergenza Coronavirus e le ripercussioni che avrà anche per quel che riguarda il prossimo calciomercato, il Barcellona ha cambiato l’entità del conguaglio economico proposto all’Inter, insieme ad altre contropartite, è questo ha frenato l’affare. L’Inter infatti non ha voglia di cedere Lautaro Martinez che, ricordiamo, ha una clausola da 111 milioni di euro valida entro il 15 luglio, cifra però che andrebbe versata in una settimana. Una formula, visti gli scenari mondiali, molto complicata. Barcellona e Inter infatti stavano trattando su altre basi, compresa l’ipotesi di scambi e l’inserimento anche di altri calciatori.

La posizione di Lautaro

Lautaro Martinez è sicuramente tentato dal Barcellona, ma sa di essere centrale nel progetto Inter, ha un gran feeling con Antonio Conte e si trova bene in nerazzurro: ragioni per cui l’argentino non forzerà la cessione, ma si adeguerà allo sviluppo di una trattativa al momento comunque bloccata. L’attaccante argentino quest’oggi ha pubblicato una storia su Instagram mentre esulta con la maglia numero 10 dell’Inter, un messaggio social per rispondere alle critiche di chi, sul web, lo accusa di avere la testa già al Barcellona. Specialmente dopo le dichiarazione di Sergio Zarate – uno degli ex proprietari del cartellino del giocatore e che dunque ha interessi economici in un eventuale trasferimento di Lautaro – che nei giorni scorsi aveva parlato di “grandi possibilità” in merito a un trasferimento in futuro dell’argentino al Barça.