La roma aspetta Zaniolo alla ripresa degli allenamenti. Le prime settimane di maggio, infatti, saranno quelle buone a rivederlo per le prime leggere corse sul campo. La società punta forte su uno dei talenti più riconoscibili del calcio italiano. Non più emergente, ma già piu che "emerso" come avevano dimostrato i mesi precedenti all’infortunio che ne ha bloccato la formidabile crescita.



La situazione contrattuale è ben consolidata: Zaniolo ha un contratto fino al 2024

con ingaggio rinnovato la passata estate di 1 milione e 600mila euro l’anno più bonus con la parte fissa a salire ogni dodici mesi. Nel lungo periodo dedicato alla riabilitazione il ragazzo ha recepito ancora di più la cifra di affetto che lo circonda.



La tifoseria lo adora. La sua caratteristica azione palla al piede a sfidare la difesa avversaria è una specie di scossa, una vibrazione che scuote lo stadio Olimpico. Calciatori in grado di produrre questo effetto non ce ne sono molti in giro. Roma e la Roma credono in Zaniolo e lui ha voglia di ricambiare l’ondata di affetto e stima che lo hanno accompagnato finora, prima in campo e ora sul lettino della fisioterapia.