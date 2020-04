Il ministro per le politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto per fare il punto sui tempi che serviranno ancora alla Serie A per tornare in campo: "La ripresa il 4 maggio? Dovremo confermarla appena sarà possibile, è una data che spero di poter mantenere, ma che riguarda soltanto gli allenamenti a porte chiuse" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"La ripresa il 4 maggio? Dovremo confermarla appena sarà possibile, è una data che spero di poter mantenere e che però riguarda soltanto gli allenamenti a porte chiuse". Il ministro per le politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto per fare il punto sui tempi che serviranno ancora alla Serie A per tornare in campo. "Le prossime settimane - ha aggiunto Spadafora con un messaggio su Facebook - saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi come, se e quando potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e ogni livello". Tra una settimana potrebbero essere più chiare le opzioni del calcio europeo, congelato per l'emergenza coronavirus. Giovedì si riunirà il Comitato esecutivo della Uefa, due giorni dopo un confronto con le federazioni, per valutare gli sviluppi su campionati, Champions ed Europa League.