"Spero che il campionato riparta al più presto, magari anche tra un mese". Scalpita Douglas Costa, che continua a sudare sul campo in solitaria, in Brasile, dove il fantasista della Juventus sta trascorrendo il suo periodo di isolamento insieme alla famiglia e alla fidanzata Nathalia. Sui social vediamo il numero 11 bianconero esercitarsi con e senza pallone, in attesa che il calcio "riapra" dopo lo stop forzato per l'emergenza coronavirus. "Sono a casa con i miei cari, passo molto tempo insieme a loro - aveva raccontato qualche giorno fa il giocatore durante una diretta Instagram con il cantante Tohi - mi alleno tutti i giorni, ma non so più cosa fare e mi auguro di ripartire a breve".