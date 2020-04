Lazio, Lazzari: "Meritiamo di finire il campionato, non pensiamo ad altro"

Prima della sospensione a causa del coronavirus, la Lazio aveva ottenuti ben 21 risultati utili consecutivi in campionato con 17 vittorie e 4 pareggi. I biancocelesti, in questo ciclo di partite, hanno vinto anche i due scontri diretti contro Juventus e Inter e, in quest'arco di tempo, hanno portato a casa anche la Supercoppa Italiana. Una stagione strepitosa, la squadra di Inzaghi non vede l'ora di ripartire come confermato da Manuel Lazzari: "Meritiamo di finire questo campionato, la testa non si è mai staccata e non pensiamo ad altro – le sue parole a Lazio Style Radio – Chiaramente in questa fase si pensa meno al calcio perchè ci sono tante persone in difficoltà, quindi è giusto badare alla salute. Appena potremo allenarci di nuovo, però, ci faremo trovare pronti. Mi manca tanto la famiglia della Lazio, quello che avevamo creato era unico e lo ritroveremo appena ritorneremo a Formello. Le aspettative iniziali sono state ripagate, anzi siamo andati ben oltre. Firmare con una squadra così era già un sogno, riuscire a vincere un trofeo e giocarsi lo scudetto ha reso quest'annata incredibile".

"Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia"

Lazzari si è imposto subito a ottimi livelli nella Lazio: "Dove non arrivo con la fisicità sopperisco con la corsa, è la mia caratteristica migliore. Poi ci sono i calciatori bravi tecnicamente, ci completiamo bene. La filosofia di Inzaghi è vincente, ci difendiamo nella nostra metà campo e quando riconquistiamo palla ripartiamo velocemente. I primi mesi non sono stati facili, passato questo periodo iniziale è stato tutto più semplice. Abbiamo il centrocampo più forte d'Italia, tra i primi in Europa e noi esterni dobbiamo farci trovare sempre pronti".