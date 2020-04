Da oggi su Sky vanno in onda i quarti di finale della Stay and Play Cup, sfida virtuale fra 20 squadre europee rappresentate da 20 giocatori reali. Per la Serie A c'è la Roma di Justin Kluivert. Appuntamento alle 22 su Sky Sport Serie A

Stay and Play ma anche Stay and Watch. Occhi su alcuni dei migliori talenti del mondo, che si sfidano a Fifa 20, in un tabellone a scontro diretto. Lo scopo è benefico, raccogliere fondi per l’emergenza coronavirus tramite il Global Giving, uno contro l’altro ci sono nomi pesanti. Venti squadre europee rappresentate da venti calciatori, ognuno in difesa del proprio club. E’ questa la Stay and Play Cup, che è iniziata due giorni fa e oggi entra nella sua fase più calda.

Dove vedera in tv?

La potrete seguire stasera 18 aprile e domani 19 a partire dalle 22 su Sky Sport Serie A: oggi i quarti di finale, domani semifinali e finale, per premiare il vincitore.

I protagonisti

Nomi pesanti dicevamo, mettiamola così: c’erano un campione d’Europa, un Golden Boy e un figlio d’arte. In un torneo che coinvolge club giganti, i campioni d’Europa del Liverpool hanno messo in campo il miglior terzino destro del mondo: Alexander-Arnold. L’Atletico Madrid invece si è messo nelle mani di un ragazzo dai piedi che valgono più di 100 milioni, Joao Felix. La Roma, unico club italiano partecipante, è rappresentata da Justin Kluivert. Oltre a loro Vinicius Jr. con il suo Real Madrid, Azpilicueta col Chelsea, Hakimi al comando del Borussia Dortmund, Phil Foden per il Manchester City, Fabio Silva del Porto e tanti altri. Ognuno di loro viene inquadrato durante tutta la partita da una webcam, per seguire ogni gesto, per non perdere una reazione, per capire come un campione dello sport reale si cala in quello virtuale.

Il tabellone

Il torneo ha già dato le sue prime risposte e ora entra nella fase decisiva. Ieri e l’altro ieri si è completato il tabellone dei quarti di finale, quelli che seguiremo stasera alle 22 su Sky Sport Serie A, dove vi faremo vedere anche i due migliori ottavi di finale: la vittoria di Kluivert contro Bernat e quella di Alexander Arnold contro Vinicius.

Nella giornata di domani, sempre dalle 22, sullo stesso canale, semifinali e finale.

Intanto qualche big ha già salutato: Joao Felix è stato eliminato perdendo con un pesante 6-2 contro Bruno Guimaraes del Lione, Foden, Azpilicueta e Hakimi sono stati sconfitti dal blocco scandinavo. Lindstrom del Brondby, partito dai turni preliminari per diventare uno dei grandi favoriti, ha eliminato con un 2-0 il terzino spagnolo del Chelsea. Karlstrom del Djurgardens si è preso i quarti con un 2-1 ai danni di Hakimi del Borussia Dortmund, stesso risultato per Bahoui dell’AIK contro Foden. Fabio Silva del Porto ha invece eliminato Aurier del Tottenham. Rinviato l’ottavo tra Dest dell’Ajax e Deremy del Copenaghen, che si giocherà oggi.

Il torneo ora entra nella fase più calda, perché la piattaforma sarà pure virtuale, ma la competizione è reale. Stay and Play, per loro. Stay and Watch, per voi. E buon divertimento!