Gli allenamenti a casa di Mattia Perin e Andrea Favilli con i preparatori del Genoa. VIDEO

Abbiamo seguito l'allenamento a distanza di Mattia Perin e Andrea Favilli, che tra flessioni e battute reciproche ci hanno mostrato come si tengono in forma in collegamento con i preparatori del club. Il racconto

Come ci si allena da casa? Abbiamo provato a capirlo entrando nei salotti di Mattia Perin e Andrea Favilli, portiere e attaccante del Genoa. Entrambi con un passato bianconero, e chissà se il futuro li rivedrà protagonisti con la maglia della Juventus. Per ora sono contenti di lottare per quella del Genoa. Si è capito durante il particolare allenamento, e chiacchierando con loro mentre seguivano le indicazioni dei preparatori atletici rossoblù, che il club ha messo a disposizione dei giocatori. Tutti e quattro collegati in contemporanea con Sky Sport, utilizzando la app che la società ha fornito a tutti i suoi dipendenti, da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus e non è più possibile recarsi in sede e al centro sportivo Signorini. Ma c’è la necessità - o la voglia - di vedersi comunque.

Che feeling tra Perin e Favilli: i dialoghi durante l'allenamento

Tra un esercizio e l’altro dei prof. Alessandro Pilati e Gabriele Stoppino abbiamo capito anche qualcosa di più dei giocatori e dei rapporti che nascono in uno spogliatoio. Andrea Favilli non nasconde il feeling con Perin: "Mamma mia, vi giuro che da quando Mattia è tornato al Genoa ogni giorno mi massacra per qualcosa. Ma mi fa stare sul pezzo, è un piacere perché vuol dire che ci tiene e si vede come lui e gli altri senatori del gruppo tengano sull’attenti noi più giovani". Il portiere pungola l’attaccante perché crede in lui: “Da quando sono arrivato cerco di fargli capire determinate cose perché Favilli ha qualità fuori dal comune, ma lui ancora non lo sa. Lo deve capire per esprimersi al meglio anche se ci ha sempre dato un suo prezioso contributo, e da quando è tornato a star bene ha sempre risposto alla grande sia in allenamento sia nelle partite. E i gol sono pronto a scommettere che ne farà a caterve in serie A".