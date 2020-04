Juventus, Cristiano Ronaldo insegna la sua esultanza al figlio Mateo. VIDEO

"Tale padre, tale figlio", è proprio il caso di dirlo. Questa la frase utilizzata da Cristiano Ronaldo per accompagnare un simpatico video pubblicato su Instagram. Il fuoriclasse portoghese si sta godendo la sua famiglia in questo periodo di lockdown, in attesa di capire quando si potrà ripartire con il calcio giocato. Nel frattempo l'attaccante della Juventus si allena per mantenere la condizione fisica e si esercita anche sulle esultanze. CR7 ha insegnato a suo figlio l'urlo che accompagna ogni suo gol. I due gridano "Siuuu", con il piccolo Ronaldo che sorride divertito.

Su Sky Sport arriva il Ronaldo Day

La settimana in onore dei grandi campioni si conclude con Cristiano Ronaldo. Sky Sport ha celebrato diversi fuoriclasse del mondo del calcio e la giornata di domenica 19 marzo sarà interamente dedicata al portoghese. Con #SkySportYou potrete decidere quale partite di CR7 rivedere. Le prime due opzioni riguardano l'esperienza al Real Madrid: la finale di Champions del 2001 contro l'Atletico Madrid (vinta con rigore decisivo di Ronaldo) e la vittoria per 0-3 a Torino contro la Juve, con doppietta e gol in rovesciata. Poi ci sono due gare giocate in bianconero, quella di Champions contro l'Atletico Madrid (tripletta decisiva) e quella in campionato contro il Cagliari.