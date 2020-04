Dybala show a Fifa 20. VIDEO

Competizione reale, calcio virtuale, stavolta con l’accento sudamericano. Fútbol virtual, insomma. Si chiama Champlay il torneo benefico di Fifa 20 organizzato da Paulo Dybala , che mette insieme otto grandi sportivi sudamericani nel cosiddetto “ Team Europa ”. Torneo di numeri 10 fenomenali, oltre a quello bianconero. Gente come James Rodriguez o El Kun Aguero . E poi Leandro Paredes del Psg, Chicharito Hernandez dei Los Angeles Galaxy, per sfociare in altri sport: il tennis di Dominic Thiem , il basket di Facundo Campazzo , play argentino del Real Madrid. Si partiva dai quarti, fino alla finale, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Croce Rossa Argentina.

James meglio di Dybala

Se nella parte superiore del tabellone James Rodriguez (che utilizzava il Liverpool!) ha dominato, eliminando prima Aguero e poi Facundo Campazzo, nella parte bassa è stato Dybala-show, prima contro il Chicharito e poi contro Dominic Thiem, sconfitto guarda caso 6-2, con punteggio tennistico, giusto per non farlo sentire fuori luogo. Si è arrivati così alla lussuosa finale tra numeri 10 mancini, una sorta di inno all’estetica del fútbol: Dybala contro James Rodriguez. Dybala con il Real Madrid, James con il Liverpool. Trionfo pesante del colombiano, 5-1, per diventare il campione del Team Europa.

Oggi scenderà in campo l’altra fetta di partecipanti, il “Team Latam”, ancora più a marchio latino, composto non solo da sportivi ma anche da grandi personalità del mondo della musica: da Maluma a Paulo Londra, oltre al tennista argentino Diego Schwartzmann, organizzatore del torneo insieme a Dybala, Filipe Luis, Juan Monaco e “Toto” Salvio tra gli altri.

Stasera su Sky Stay & Play Cup

Intanto continuano gli appuntamenti con gli ESports su Sky. Stasera dalle 22 su Sky Sport Serie A in onda semifinali e finale della Stay and Play Cup. Un dominio scandinavo. Dopo le eliminazioni di Justin Kluivert, di Bruno Guimaraes, ma soprattutto di Alexander-Arnold, sconfitto al Golden Gol, in semifinale sarà doppio derby Svezia-Danimarca: il fenomeno Lindstrom del Brondby contro Karlstrom del Djurgardens nella parte sinistra del tabellone, Karamy del Copenaghen contro Bahoui dell’AIK in quella destra. Per chiudere la settimana di Esports su Sky, ma soprattutto per aprirne una nuova.

I prossimi appuntamenti su Sky

Nella prossima, infatti, sono in arrivo grandi novità. Tre appuntamenti da seguire: la EPremier League, con i calciatori del campionato inglese pronti a sfidarsi a Fifa 20, ognuno in difesa del proprio club. E poi la Fifa ENations Stay and Play, in cui si affronteranno le nazionali, compresa l’Italia che sarà rappresentata da Alessio Romagnoli. Infine la rivincita di “United per l’Italia”, la sfida tra il Team Immobile e il Team Florenzi, con 20 calciatori collegati contemporaneamente in modalità pro club, quella in cui ognuno utilizza soltanto il proprio avatar, soltanto sé stesso insomma.

Riempire, almeno virtualmente, il vuoto lasciato dallo sport è possibile. Stay tuned!