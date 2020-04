1/15

"Sei il mio eroe". "No, l'eroe sei tu". Tanti giocatori si stanno ritrovando a rispondere così ai loro tifosi, che nella vita di tutti i giorni lavorano come medici, infermieri o volontari, e che adesso si trovano a combattere in corsia contro il coronavirus. Tra i primi ad aver chiarito quali siano i veri idoli al giorno d'oggi c'è il capitano del Milan, Romagnoli, che dopo aver ricevuto questa foto l'ha rilanciata sul suo profilo Instagram