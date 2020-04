Il giocatore della Juventus ha gareggiato con la fidanzata: lui in infradito, lei alla guida di un kart. A vincere è il giocatore della Juve, che poi lancia la sfida a Charles Leclerc CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 20 APRILE IN DIRETTA

"Questa settimana sono imbattibile" ha scritto Douglas Costa come didascalia del video su Instagram che documenta l’ennesima impresa ad alta velocità. Il brasiliano infatti si è fatto riprendere mentre gareggia con la fidanzata Nathalia Felix: lui in infradito, lei a bordo di un kart. Nello sprint è il giocatore della Juventus ad avere la meglio, che dopo aver tagliato il fantomatico traguardo alza le braccia al cielo come i corridori. Quindi la sfida ironica lanciata con un tag a Charles Leclerc, pilota della Ferrari: "Tu sei il prossimo".