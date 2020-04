Sileri: "Ripresa campionato Serie A dopo il lockdown da coronavirus solo a porte chiuse"

La Commissione medico-scientifica della Figc ha inviato al Governo il protocollo che le squadre di calcio dovranno seguire per tornare ad allenarsi a partire dal 4 maggio: "Si tratta di pagine scritte in maniera appropriata, ma aspetterei ancora un po' di tempo per valutare l'andamento dell'epidemia". A dirlo è Pierpaolo Sileri, Viceministro per la Salute, che ha parlato a Radio Kiss Kiss e che guarda al futuro comunque con moderato ottimismo: "Il numero dei contagi scende, come quello in terapia intensiva - ha continuato - l'opera di contenimento sta avendo l'effetto desiderato. Ora pensiamo alla Fase 2. Bisognerà sempre tenere la distanza sociale e l'uso delle mascherine". Vietato abbassare la guardia, soprattutto per quanto riguarda il calcio e gli altri sport di gruppo: "Tornare alla normalità dipenderà soprattutto dai focolai che si osserveranno nelle prossime settimane. Serve una posizione scientifica, gli stadi non possono riaprire al pubblico. E' verosimile far ripartire il calcio a porte chiuse, ma da medico dico che potrebbe esserci comunque qualche problema dato che i giocatori entrerebbero in contatto fra di loro".

"Jogging, non più di 40 minuti"

"In caso di ripresa delle attività sarà poi importante poter effettuare controlli costanti - ha spiegato Sileri - Il numero di tamponi necessario potrebbe essere più alto di 1.400". Giocando a porte chiuse, inoltre, non sarebbe un problema per le squadre del nord restare nei rispettivi stadi, senza la necessità di spostarsi verso il centro o il sud Italia: "Dove giochi giochi, va bene uguale. Senza tifosi non si porrebbe il problema", ribadisce sicuro il viceministro per la Salute, che infine si sofferma pure sullo sport individuale: "Si potrà praticare anche a livello amatoriale, ma non per più di 40 minuti".