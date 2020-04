Prosegue il nostro viaggio nel tempo all'insegna dei gol, un marchio di fabbrica per i migliori attaccanti della Serie A. Spazio alla stagione 1997/98, torneo vinto per il secondo anno consecutivo dalla Juventus, con un +5 finale sull'Inter. Il titolo di capocannoniere fu conquistato per la prima volta da un calciatore tedesco: lo ricordate insieme agli altri presenti in classifica? Ecco i migliori marcatori di quell'anno, con tanta Roma targata Zeman

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA