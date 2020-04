Il Brasile, terra di grande calcio e di spettacolo… ma non per tutti. Ricordate le meteore verdeoro passate dal campionato italiano? Autentici flop di mercato, grandi ex che hanno vissuto un periodo buio in Italia, oggetti misteriosi quasi mai scesi in campo e bomber col fiuto del gol smarrito. Ecco i "migliori" dei peggiori schierati in campo, ruolo per ruolo, con un 4-3-3

CORONAVIRUS, LE NEWS IN DIRETTA