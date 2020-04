L’attaccante della Spal è stato ospite di Casa Sky Sport: "Sono pronto per giocare nel Napoli, è un’occasione unica e non vedo l’ora di essere allenato da Gattuso. Mertens e Insigne sono fantastici. Gli Europei sono un sogno e un obiettivo"

Dalla Spal all’Atalanta, con uno sguardo a Napoli dove proseguirà la sua carriera: Andrea Petagna si è raccontato a Casa Sky Sport, partendo dall’iniziativa benefica che lanciato, con cui sono stati raccolti circa 500 mila euro. "Siamo partiti con questa iniziativa e voglio ringraziare chi mi ha dato una mano a far partire questa campagna. Siamo riusciti a donare posti di terapia intensiva, aiutando diversi ospedali in Italia" ha spiegato l’attaccante. Da casa, un tifoso napoletano gli chiede se sta cominciando ad imparare la lingua: "Cercherò di farlo quanto prima. È l'occasione più importante della mia vita, ci arrivo in un bagaglio importante di gol e penso sia frutto di un percorso non solo con Spal e Atalanta. Ho fatto tante esperienze anche in Serie B che mi hanno permesso di arrivare poi carico per una nuova avventura. È un'opportunità unica per me, un'occasione importante e penso di essere pronto. Non vedo l'ora di essere allenato da Gattuso e giocare insieme a calciatori forti come Mertens, Insigne e gli altri. Sono due giocatori fantastici, li ammiro tanto e sono i miei opposti come caratteristiche. Il giocatore più forte con cui abbia giocato è Ilicic, mentre i difensori più tosti da affrontare sono Chiellini e Koulibaly. Poi mi piacciono molto Vlahovic e Barrow. Ho sempre ammirato Ibrahimovic, Vieri, Benzema, Higuain che secondo me è il più forte di tutti, ma anche Milik: cerco sempre di prendere qualcosa da loro, così da migliorare sempre".

Gli anni a Bergamo Tappa fondamentale per la crescita di Andrea Petagna e i rapporti che si sono creati è l’Atalanta. "Bergamo mi ha consacrato in Serie A, ho fatto due anni magnifici e voglio ringraziare Percassi e Gasperini; mi dispiace vedere così la città, ma sono convinto che i bergamaschi sapranno come rialzarsi velocemente. L'Atalanta continuerà a regalar loro dei sorrisi. È l'unica squadra di cui guardo tutte le partite, sono affezionato ai miei ex compagni soprattutto Papu e Ilicic e sono contento che stiano andando così bene in Champions. Con Gomez c'è un'amicizia forte, sono legato anche alla sua famiglia e sono contento per loro. Eravamo in Svizzera in ritiro e con Cristante volevamo fargli uno scherzo ma era nascosto dietro una tenda e aveva sentito tutto, quindi quando sono entrato nella sua stanza mi ha colto di sorpresa colpendomi con un ombrello. Io e Bryan abbiamo fatto il percorso insieme al Milan e ci siamo ritrovati insieme all'Atalanta. L'ho sempre ammirato per la sua voglia di migliorarsi. Arrivare lui con la Roma e io che andrò al Napoli sarà emozionante per entrambi se pensiamo da dove siamo partiti. E sarà emozionante anche per Giuseppe Riso (il loro agente, ndr) che ci ha seguiti da quando siamo piccoli che ci portava a mangiare il gelato" ha raccontato il giocatore.