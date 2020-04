Mattia Zaccagni ha vinto la sua battaglia personale contro il Coronavirus. Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web è la società gialloblù: "Hellas Verona FC comunica che, secondo protocollo, Mattia Zaccagni ha effettuato nelle scorse ore il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il calciatore è pertanto guarito e non dovrà più essere sottoposto al regime di isolamento domiciliare", si legge nella nota. Il centrocampista del Verona ha scoperto di essere positivo al virus lo scorso 17 marzo, quando già si trovava in regime di autoisolamento volontario così come il resto dei suoi compagni di squadra. Il calciatore del Verona ha voluto commentare su Instagram la notizia della sua completa guarigione: "NEGATIVO. Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto. Un abbraccio virtuale a tutti", il messaggio pubblicato sui social.