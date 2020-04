Per una volta, il Conte più importante del calcio italiano si chiama Giuseppe e non Antonio. Tutti stanno aspettando lui – il Presidente del Consiglio – e il suo decreto per capire. Capire quando ricominceranno gli allenamenti, con indicazioni sempre più forti che portano al 4 maggio per quelli individuali e al 18 per le sedute di squadra. Capire quando eventualmente riprenderà la Serie A, e questo nel decreto delle prossime ore potrebbe anche non essere indicato. Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo ha continuato il suo lavoro, aspetta alcune integrazioni al protocollo medico della Federcalcio, ma le indicazioni sono positive. Capire cosa rispondere alla Uefa che, attraverso una lettera inviata alle federazioni, ha ufficializzato il 25 maggio come data ultima per indicare il giorno di ripresa del campionato e il format che verrà utilizzato. E “capire”, è anche il concetto tirato in ballo da Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, in diretta instagram con La Fiorita, il club di San Marino con il quale in estate gioca i preliminari delle coppe europee: “Al momento ci sono molte poche certezze, anzi c’è una grande incertezza. Facciamo riunioni per molte ore tutte le settimane in collegamento con i dirigenti e con molti dei ragazzi, ma c’è l’incertezza totale. Non si può capire quando si riprende, se si riprende quali saranno le condizioni. Un campionato sì, uno no, sicuramente alcuni si dovranno fermare, insomma… Poi mi chiamano per chiedere soluzioni: non c’è nessuno che ha la soluzione”