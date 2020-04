L'Inter Nazionale, l'ultimo scudetto italiano

L'ex difensore ricorda oggi, a 40 anni da quello storico scudetto, la squadra di Bersellini, l'ultima composta da soli giocatori italiani a vincere il campionato. Non ancora maggiorenne in quella stagione Bergomi diventò... lo Zio

"Nella stagione 1979-1980, quella del dodicesimo scudetto dell’Inter, io non ho mai giocato con la prima squadra". Ricorda l'ex difensore, allora neppure maggiorenne. "Feci solo una presenza in Coppa Italia contro la Juventus e qualche allenamento con i grandi, ma ero molto legato a quel gruppo.

A partire da Bersellini che mi ha fatto esordire in Serie A, al qualche devo davvero tanto. Ricordo Muraro che mi accompagnava a casa in macchina perché io non avevo la patente. Fino a Marini che mi ha dato il soprannome. Quando gli ho detto che avevo solo 16 anni mi ha detto: sembri mio zio!"

Il giorno della partita contro la Roma Bergomi era nella curva dell’Inter. "Ma dopo la partita sono andato a festeggiare con la squadra". Un gruppo che l'anno successivo lo avrebbe visto protagonista.

"Quello che mi piace ricordare è che è stato l’ultimo Scudetto vinto da soli italiani perché dall’anno dopo si aprirono le frontiere. Per cui non posso che avere un bellissimo ricordo di quel gruppo, di quella società e di quell’allenatore. Hanno vinto veramente un grande scudetto".

Per rivivere quella vittoria così speciale appuntamento con lo speciale "L'Inter Nazionale 1979/80", a cura di Riccardo Gentile e Leopoldo Muti, in onda oggi su Sky Sport Serie A alle 13.30, 19.30 e 23 con interviste inedite ad alcuni protagonisti della squadra scudetto della stagione 1979-'80. Fra questi Evaristo Beccalossi, Domenico Caso, Ivano Bordon, Carlo Muraro, Roberto Mozzini e Alessandro Altobelli. Disponibile anche on demand.