Calciatori schierati: "Discriminati dal Governo"

Duro comunicato dell'Assocalciatori contro il Governo: "Non consentire ai giocatori gli allenamenti in forma individuale nei centri sportivi è una decisione discriminatoria e illogica". Spadafora chiama Tommasi, dicendo che la scelta è dovuta alle disposizioni stringenti del Comitato Tecnico Scientifico. Ma se le indicazioni dovessero cambiare, la possibilità di consentire gli allenamenti individuali dei calciatori prima del 18 maggio potrebbe diventare reale

Da una parte c’è il Governo dell’Italia, dall'altra il Governo del Calcio. Per quanto riguarda quest’ultimo, oggi si sono espressi i giocatori, piuttosto duri nelle parole dell'Aic, e in maniera informale i club di Serie A, che almeno in superficie si ripresentano alleati, anche se molti continuano lontani delle posizioni ufficiali a dirsi in realtà contrari alla ripartenza.

L’Associazione Italiana Calciatori ha riunito il proprio consiglio direttivo e, discutendo della mancata autorizzazione per tornare a lavorare già il 4 maggio, alla fine la presa di posizione è stata netta: "Si ritiene discriminatoria, prima ancora che illogica, l’idea di far riprendere l’attività negli impianti sportivi ai tesserati di discipline sportive individuali, e non consentire – ai calciatori professionisti – lo svolgimento di allenamenti in forma individuale nei centri sportivi". Letto il comunicato, il ministro dello Sport Spadafora ha telefonato al presidente Aic Tommasi, dicendo che la scelta del Governo è dovuta alle indicazioni stringenti del Comitato Tecnico Scientifico. Aggiungendo poi, e qui sta la notizia, che se nei prossimi giorni – dopo aver incontrato la Federcalcio a proposito del protocollo – lo stesso Comitato Tecnico Scientifico dovesse cambiare le proprie indicazioni, a quel punto la possibilità di consentire gli allenamenti individuali dei calciatori prima del 18 potrebbe anche diventare reale. A oggi, non dimentichiamolo, neppure il 18 maggio è sicuro come data per la ripresa degli allenamenti di squadra, almeno quanto non è certa - affatto - la volontà di molti club di richiamare i propri giocatori per rimetterli in campo.

Intanto la Lega di Serie A aveva preparato un documento contenente la propria posizione ufficiale, che in realtà non è mai diventato pubblico. Un documento in cui si parlava di discriminazione del Governo verso i calciatori – stesso concetto dell’Aic – e nel quale si chiedevano a Spadafora date certe per la ripartenza. Siccome la risposta del ministro, nel frattempo, era arrivata via Facebook, a quel punto non avrebbe più avuto senso fargli la domanda. Questo il passaggio forte della risposta: "La prudenza che stiamo avendo sul mondo del calcio è ciò che lascia ancora uno spiraglio alla possibilità di ripresa del campionato. L’alternativa è fare come la Francia, e dire che il calcio si ferma qui".

Per il 1° maggio è stata fissata la prossima Assemblea di Lega. Intanto, i presidenti delle federazioni sportive stanno per incontrare in maniera informale il Coni. Quindi Gravina, numero 1 della Federcalcio, sta per incontrare Malagò, numero 1 dello sport italiano. Nell’ultimo periodo non sono stati esattamente grandi amici.