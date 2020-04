Ventola: "Quel gol allo Spartak nato per gioco con Ronaldo"

L'ex attaccante di Inter e Bari ospite di Casa Sky Sport: "Ronaldo e Baggio a volte mi lasciavano calciare le punizioni. Il gol allo Spartak nacque da una follia di Ronnie in allenamento il giorno prima". Sui ricordi in Puglia: "Per me diventare calciatore voleva dire vestire la maglia del Bari. Ora tifo per il loro ritorno in A".

"Ho giocato in un Inter che faceva sognare, a quell'epoca Ronaldo e Baggio erano i due giocatori più conosciuti al mondo. Ma mi lasciavano calciare anche le punizioni". Ospite di Casa Sky Sport, Nicola Ventola ricorda i momenti più entusiasmanti vissuti all'Inter. Con un gol da incorniciare su tutti, la punizione vincente calciata in Champions League segnata nel 1998 contro lo Spartak Mosca: "Quel gol è nato per gioco in allenamento la mattina prima. C'eravamo io, Baggio e Ronaldo e Ronnie si divertiva a passarmi la palla con il tacco sulle punizioni. Poco prima della punizione lui mi dice 'lo facciamo?' e io gli rispondo 'siamo in Champions, evitiamo figuracce'. Invece l'ha fatto, è venuto fuori un gran tiro ed è andata bene. Iniziai a correre come un pazzp da solo per il prato di San Siro, non stavo capendo più nulla. Emozioni indelebili".

L'esordio indimenticabile

Come quelle provate all'esordio in A con la maglia dell'Inter. 13 settembre 1998, stadio di Cagliari: "Perdevamo 2-0. Escono Baggio e Zamorano, entriamo io e Pirlo. Segnai due gol, uno su assist fantastico di Andrea. Lì ho capito che nel calcio vero potevo starci anche io. E pensare che quando mi voleva l'Inter sono andato da Matarrese a chiedergli di restare un altro anno a Bari. Non avevo fiducia in me".