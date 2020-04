Dai capelli color platino alle variazioni sul taglio: José Callejon in questi anni a Napoli ha sempre abituato a dei particolari cambi di look. Imprevedibile nei tagli in area di rigore, così come nella scelta della pettinatura, in questo periodo lo spagnolo è stato costretto a rivedere il tutto considerata l'impossibilità di andare dal parrucchiere durante il lockdown. Callejon è apparso in una storia della moglie Marta Ponsati Romero, che lo ha ripreso mentre palleggiava in casa. I capelli sono visibilmente cresciuti e, inoltre, l'esterno del Napoli ha tagliato la barba ma non i baffi. Un nuovo look da quarantena, in attesa di ricominciare a curare il taglio di capelli e di riprendere ad allenarsi con la squadra di Rino Gattuso.