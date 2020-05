L’ultimo brasiliano a vincere il titolo di capocannoniere in Serie A , un record tuttora imbattuto dopo ventuno anni. Marcio Amoroso ha ripercorso i suoi anni con la maglia dell’ Udinese , tra il 1996 e il 1999, durante Casa Sky Sport: "Mi fa molto piacere, perché è stato molto difficile raggiungere un traguardo simile in una squadra di provincia. All'epoca c'erano i migliori giocatori in Serie A, grandissimi difensori. Avevamo una società e una squadra fortissima, che mi ha dato la possibilità di vincere la classifica cannonieri. È stato importantissimo per la mia carriera. Non giocavo nella Juve , nel Milan o nell' Inter , non avevo tante palle gol". Una partita avrebbe potuto segnare la sua carriera, contro la Juventus: "Eravamo in dieci, vincemmo 3-0 a Torino. Ci fu la possibilità di andare alla Juve in uno scambio con Henry , ma lui rifiutò. Così io rimasi a Udine e lui poi andò all' Arsenal ".

Il legame con l’Udinese

Amoroso ha ricordato i tempi di Udine, con Zaccheroni in panchina: "Se non tornavo in difesa, poi mi menava nello spogliatoio. Però ci siamo tolti tante soddisfazioni. Lui è stato molto importante per me all'inizio della mia avventura europea. Abbiamo litigato tantissimo ma lo porto nel cuore. Diceva che dovevo essere meno fantasista ma più concreto perché quando si gioca in Italia si prendono tantissime botte e c'era un solo giocatore che poteva giocare così all'epoca ed era Zidane, così mi spostò più avanti. Appena finisce questo periodo andrò a cena col mister e i nostri ex compagni". I membri di quella squadra sono ancora uniti da una profonda amicizia: "Abbiamo un gruppo WhatsApp, Udinese Legends, e siamo attivi, rimaniamo in contatto. Bierhoff era molto intelligente nei movimenti e sia io che Poggi abbiamo capito che dovevamo rimanere molto vicini per approfittare delle sue sponde. Paolo era il più tranquillo, è stato importante per me. Ricordo che una volta volevo tornare in Brasile perché Zaccheroni non mi vedeva, per un brasiliano non è facile fare la differenza. Gli dissi che me ne sarei tornato in Brasile e lui si è seduto vicino a me, mi ha parlato per un'ora e mi ha detto che sarebbe arrivata la mia opportunità. Aveva ragione, insieme a lui e Oliver abbiamo creato un tridente delle meraviglie. È un ragazzo fantastico. Lui oggi lavora col Venezia e porta il marchio in giro per il mondo, come faccio per una squadra americana. Chissà che in futuro non faremo qualcosa insieme".