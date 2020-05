Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un messaggio su Facebook: "De Laurentiis mi ha inviato una lettera con una proposta molto interessante: possono fare gli allenamenti con distanziamento fisico notevole, per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con il trasporto individuale, hanno tre campi di calcio: ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti al Napoli"

Il tema degli allenamenti individuali per i calciatori è al centro della questione che riguarda la ripresa dei campionati. Sull'argomento è intervenuto anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca , che in un messaggio su Facebook descrive una proposta fatta da Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli: "De Laurentiis mi ha inviato una lettera con una proposta molto interessante. Mi ha scritto che possono fare gli allenamenti con distanziamento fisico notevole , per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con il trasporto individuale. Hanno tre campi di calcio. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti alla squadra del Napoli . Sottoporremo la sua richiesta alla task force regionale. Ma io sono convinto che se vengono rispettate tutte le norme di sicurezza (De Laurentiis garantisce anche i tamponi a giocatori e staff due volte a settimana), sia ragionevole consentire gli allenamenti del Napoli ".

"Oltre 1 milione di mascherine per i bambini"

Oltre ai temi sportivi, De Luca ha parlato anche di altre iniziative legate alla Campania: "La Regione Campania ha prodotto 4,5 milioni di mascherine e ne ha messe in produzione un altro milione e 250 mila per i bambini: è un’iniziativa unica in Italia per dare una mano anche ai più piccoli. Il governatore ha anche delineato strategie per rilanciare l’economia della sua Regione: "Daremo un bonus a 250mila pensionati per portare fino a mille euro le pensioni minime e sociali”. La misura riguarderà i mesi di maggio e giugno. "È in corso una interlocuzione con Inps e Ministero del Lavoro - ha aggiunto -, abbiamo trovato un’intesa". Tra lunedì e martedì "dovrebbe essere firmata una convenzione per i pagamenti a maggio e giugno".