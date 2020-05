Faticosi allenamenti in palestra, tanti chilometri sulla cyclette e le corse in compagnia della sua amata Georgina. Cristiano Ronaldo continua a mantenersi in forma in attesa di sapere quando potrà far rientro in Italia per riprendere gli allenamenti, ma nel frattempo ne approfitta per godersi l’amore della sua famiglia e per conoscere al meglio le meraviglie della sua Madeira, dove si trova ormai da settimane per stare vicino alla madre dopo l’ictus che l’ha colpita a inizio marzo. "Alla scoperta della mia isola con la migliore compagnia", è il messaggio pubblicato su Instagram dal giocatore della Juventus, immortalato in foto insieme al figlio Cristiano junior con alle spalle il panorama mozzafiato della sua terra.