Cristiano Ronaldo si sta godendo la famiglia in questo periodo di lockdown nella sua Funchal a Madeira. Non mancano ovviamente i rigorosi allenamenti: basta curiosare sul suo profilo Instagram per trovarlo sempre in forma. L'ultimo video postato per i suoi 215 milioni di followers lo riprende mentre si allena alla cyclette pedalando come un forsennato: "Allenamento mattutino con una sessione di ciclismo. Queste ruote sono in fiamme!", il commento aggiunto dal portoghese, arrivato a quota 25 gol in 32 partite stagionali con la Juventus prima che il Coronavirus fermasse tutto. CR7 fa parte di quegli otto giocatori stranieri che devono ancora rientrare a Torino (oltre a lui anche Szczesny, Alex Sandro, Danilo, Khedira, Matuidi, Douglas Costa e Higuain). Si cerca di tenersi in forma come si può dunque, anche perché la data per la ripresa degli allenamenti, ad oggi, non è stata stabilita. Ronaldo è fra quelli più attivi, come dimostrano appunto i suoi tanti scatti social. Qualche settimana fa, infatti, aveva pubblicato un video che lo riprendeva nel fare degli addominali particolari usando allo stesso tempo i figli Mateo e Alana come manubri per la palestra, mentre ancora prima si era fatto filmare durante alcuni scatti in salita in compagnia della fidanzata Georgina.