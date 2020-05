Si chiama "The Biggest Game" ed è l'iniziativa benefica lanciata dal Papu Gomez per raccogliere fondi a favore di enti che lottano contro il coronavirus. Il capitano dell'Atalanta ha lanciato sul sito shirtum.com una raccolta fondi: tra tutti i donatori (donazione minima 5 euro), verranno sorteggiate decine di maglie messe a disposizione da oltre un centinaio calciatori di tutto il mondo. Tra questi, hanno aderito finora Van Dijk, Modric, Iniesta, Morata, James Rodriguez, Chiellini, Rincon, Saviola, Dzeko, Pasalic e Paulo Dybala. Proprio al numero 10 della Juve, uno dei calciatori di Serie A trovati positivi al Covid-19, il Papu ha voluto dedicare una story su Instagram, con un dolce pensiero: "Grazie amico per la tua umiltà e disponibilità". Dybala ha infatti messo a disposizione la sua maglia numero 10 indossata nel match vinto con l'Inter, in cui la 'Joya' ha segnato un gol strepitoso per il 2-0 finale. L'argentino ha scelto di donare il ricavato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sicuramente tra i più colpiti al mondo nell'emergenza sanitaria. Stesso destinatario per il Papu, che ha messo in palio la 10 indossata nello storico successo dell'Atalanta contro il Valencia.